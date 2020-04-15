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Бывший тренер Тоттенхэма советует Кейну не переходить в МЮ

Англия
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Так как команды одинаковы по силам

Бывший тренер Тоттенхэма советует Кейну не переходить в МЮ
Новина українською

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп прокомментировал возможный переход форварда "шпор" Харри Кейн в "Манчестер Юнайтед".

"Кейн — не Месси и не Роналду, но в данный момент в мире нет центрального форварда лучше, чем он. Он бы идеально подошел "МЮ", как и любой другой команде, но мне кажется, что "красные дьяволы" сейчас ничем не лучше "Тоттенхэма". Не сказал бы, что между клубами какая-то пропасть, оба хотят попасть в топ-4 в АПЛ. Думаю, что Кейну стоит рассмотреть предложения "Реала" или "Барселоны", если в один прекрасный момент они поступят", — приводит TalkSPORT слова Реднаппа.

На счету Кейна 17 голов и 2 результативных передачи в 25 матчах за "Тоттенхэм" в сезоне-2019/20.

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В статье: Харри Реднапп Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Гарри Кейн
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