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Агент Сане: Лерой видит в Баварии условия для достижения своей цели - победы в Лиге чемпионов

Англия
(1 голосов)

Сане все ближе к подписанию контракта

Агент Сане: Лерой видит в Баварии условия для достижения своей цели - победы в Лиге чемпионов
Новина українською

Агент Лероя Сане Дамир Смольян прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба его подопечного.

"Вместе с Сане мы пообщаемся с "Манчестер Сити" о том, как будет выглядеть следующий шаг. Интерес "Баварии" – не секрет. Но и другие клубы, абсолютно топовые, связывались с нами по поводу Лероя.

"Бавария" – единственный клуб в Германии, который Лерой может представить как следующий шаг в своей карьере. Он видит там условия для достижения своей цели – победы в Лиге чемпионов.

Сомневаться в характере или менталитете Сане удивительно. Но меня заверили, что никто в "Баварии" не задается такими вопросами", – заявил агент игрока.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане
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