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Канте отреагировал на интерес со стороны Реала и Барселоны

Англия
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Н'голо не намерен покидать синих

Канте отреагировал на интерес со стороны Реала и Барселоны
Новина українською

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте не хочет покидать лондонский клуб в ближайшее трансферное окно. 29-летний игрок предпочитает остаться в стане синих, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны", сообщает Goal.

Ранее стало известно, что в "Челси" недовольны формой Канте, которую тот демонстрировал в последние месяцы перед паузой. Лондонцы рассматривают вариант с обменом француза на хавбека "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который на правах аренды выступает за мюнхенскую "Баварию".

В нынешнем сезоне Н’Голо забил 3 мяча в 22 матчах за "Челси" во всех турнирах.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Н'Голо Канте Челси
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