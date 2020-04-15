Канте отреагировал на интерес со стороны Реала и Барселоны

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте не хочет покидать лондонский клуб в ближайшее трансферное окно. 29-летний игрок предпочитает остаться в стане синих, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны", сообщает Goal.

Ранее стало известно, что в "Челси" недовольны формой Канте, которую тот демонстрировал в последние месяцы перед паузой. Лондонцы рассматривают вариант с обменом француза на хавбека "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который на правах аренды выступает за мюнхенскую "Баварию".

В нынешнем сезоне Н’Голо забил 3 мяча в 22 матчах за "Челси" во всех турнирах.