Рашфорд: Мы можем стать тем Юнайтед, который был раньше

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд поделился своими планами на ближайшие годы.

22-летний игрок признался, что он намерен стремиться исключительно к трофеям. При этом, что в рядах манкунианцев, что в форме сборной Англии.

"Каждый хочет выигрывать трофеи. Самое главное, чтобы команда была успешной и боролась за титулы. Моя глобальная мечта - выиграть чемпионат мира со сборной Англии и Лигу чемпионов вместе с "МЮ". Нам нужно показать, что мы по-прежнему можем стать тем "Юнайтед", который был раньше. Сейчас у команды переходной период, но я уверен, что нам по силам прибавить", - цитирует Рашфорда FourFourTwo.

Рашфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 201 матч, забил в них 64 гола и сделал 31 ассист.