  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рашфорд: Мы можем стать тем Юнайтед, который был раньше
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рашфорд: Мы можем стать тем Юнайтед, который был раньше

Англия
(1 голосов)

Англичанин верит в успех своей команды

Рашфорд: Мы можем стать тем Юнайтед, который был раньше
Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд поделился своими планами на ближайшие годы.

22-летний игрок признался, что он намерен стремиться исключительно к трофеям. При этом, что в рядах манкунианцев, что в форме сборной Англии.

"Каждый хочет выигрывать трофеи. Самое главное, чтобы команда была успешной и боролась за титулы. Моя глобальная мечта - выиграть чемпионат мира со сборной Англии и Лигу чемпионов вместе с "МЮ". Нам нужно показать, что мы по-прежнему можем стать тем "Юнайтед", который был раньше. Сейчас у команды переходной период, но я уверен, что нам по силам прибавить", - цитирует Рашфорда FourFourTwo.

Рашфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 201 матч, забил в них 64 гола и сделал 31 ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...