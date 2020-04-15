Моуриньо не хочет продавать Кейна конкурентам и подталкивает его к смене чемпионата

Гарри Кейн, с огромной долью вероятности, сменит клуб этим летом. У "Тоттенхэма" финансовые проблемы, которые могут вынудить руководство продать лидера.

Как сообщает AS, Жозе Моуриньо категорически против его продажи в любой английский клуб. Наибольшее вниманию к Кейну приписывают "Манчестер Юнайтед".

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Испанский источник уверяет, что португалец советует Кейну выбрать "Реал" или "ПСЖ". Мадридский клуб ранее также интересовался его трансфером.

Отметим, что "шпоры" хотят получить за уход Гарри порядка 150 миллионов.