Аллегри может возглавить Ньюкасл

В ближайшее время английский "Ньюкасл" может получить новых владельцев, которые могут серьезно вложиться в команду. Сейчас идет поиск нового топ тренера.

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Как сообщают английский СМИ, "сороки" хотят пригласить на пост тренера Макса Аллегри. Итальянский наставник не тренирует практически год, покинув "Ювентус" летом прошлого года.

Ранее сообщалось, что у Макса есть предложение от "ПСЖ".