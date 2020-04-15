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Аллегри может возглавить Ньюкасл

Англия
(1 голосов)

Неожиданный вариант для титулованного итальянца

Аллегри может возглавить Ньюкасл
UA-Футбол
Новина українською

В ближайшее время английский "Ньюкасл" может получить новых владельцев, которые могут серьезно вложиться в команду. Сейчас идет поиск нового топ тренера.

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Как сообщают английский СМИ, "сороки" хотят пригласить на пост тренера Макса Аллегри. Итальянский наставник не тренирует практически год, покинув "Ювентус" летом прошлого года.

Ранее сообщалось, что у Макса есть предложение от "ПСЖ".

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В статье: Массимилиано Аллегри "Ньюкасл"
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