Англия
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Аллегри может возглавить Ньюкасл
Неожиданный вариант для титулованного итальянца
В ближайшее время английский "Ньюкасл" может получить новых владельцев, которые могут серьезно вложиться в команду. Сейчас идет поиск нового топ тренера.
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Как сообщают английский СМИ, "сороки" хотят пригласить на пост тренера Макса Аллегри. Итальянский наставник не тренирует практически год, покинув "Ювентус" летом прошлого года.
Ранее сообщалось, что у Макса есть предложение от "ПСЖ".
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