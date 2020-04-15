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Ван-Биссака: Рашфорд - самый непредсказуемый футболист в МЮ

Англия
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Ван-Биссака: Рашфорд - самый непредсказуемый футболист в МЮ
UA-Футбол
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Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака рассказал об игре своего товарища - Маркуса Рашфорда.

"Маркус - самый непредсказуемый футболист в клубе. Когда я столкнулся с ним на тренировках он делал то, чего я просто не мог ожидать. Я думал, что он сделает одно, а он делал совсем другое. Очень сложно играть против него.

Мне это нравится. Тренировки с ним очень помогают мне улучшать мои качества. Но в клубе есть и много других хороших игроков, с которыми интересно работать", - приводит слова англичанина Goal.

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Напомним, что Ван-Биссака стал важной частью команды Сульшера, проведя за неполный сезон 34 матча.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Аарон Ван-Биссака
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