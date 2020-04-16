С зелеными вставками и португальским оттенком: появилось фото формы Ливерпуля на сезон 2020/21

Известный футбольный портал Footy Headlines, который специализируется на инсайдах касательно спортивной экипировки, опубликовал фото домашней формы английского "Ливерпуля", в которой команда Юргена Клоппа будет играть в сезоне 2020/21.

Here are some clearer images of Liverpool's home kit for next season! ???? pic.twitter.com/aqhyaH9088 — GCIIMessi (@GCIIMessi) April 15, 2020

По информации источника, новая экипировка "красных" получила тот же оттенок, в котором национальная сборная Португалии выступала на чемпионате мира-2018. Как известно, автором джерси выступила американская компания Nike – New Balance больше не будет техническим спонсором команды.

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До того, как АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, "Ливерпуль" лидировал в турнирной таблице с 25-очковым отрывом от "Манчестер Сити".