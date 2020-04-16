Аравийский принц готов купить Ньюкасл и пригласить топ-тренера – Почеттино может возглавить сорок

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман готов выкупить "Ньюкасл" за 400 миллионов евро, как сообщает Daily Mail. Рафаэль Бенитес покинул команду прошлым летом из-за того, что владелец "Ньюкасла" Майкл Эшли пытался продать клуб, ведь испанец не получал желаемых гарантий относительно трансферного бюджета.

Теперь Рафа может вернуться. Еще один фаворит на должность – Массимилиано Аллегри. Также в списке потенциальных кандидатов находятся Маурисио Почеттино, Роберто Мартинес и даже Стивен Джеррард. Букмекеры уже начали принимать ставки на того или иного специалиста.

Читайте также Аллегри может возглавить Ньюкасл

Состояние семьи нового владельца "сорок" оценивается почти в 1,5 триллиона евро. Эшли владеет клубом 13 лет – фанаты несколько раз протестовали против Майкла.