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Аравийский принц готов купить Ньюкасл и пригласить топ-тренера – Почеттино может возглавить сорок
Вчера мы сообщали об одном из кандидатов
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман готов выкупить "Ньюкасл" за 400 миллионов евро, как сообщает Daily Mail. Рафаэль Бенитес покинул команду прошлым летом из-за того, что владелец "Ньюкасла" Майкл Эшли пытался продать клуб, ведь испанец не получал желаемых гарантий относительно трансферного бюджета.
Теперь Рафа может вернуться. Еще один фаворит на должность – Массимилиано Аллегри. Также в списке потенциальных кандидатов находятся Маурисио Почеттино, Роберто Мартинес и даже Стивен Джеррард. Букмекеры уже начали принимать ставки на того или иного специалиста.
Состояние семьи нового владельца "сорок" оценивается почти в 1,5 триллиона евро. Эшли владеет клубом 13 лет – фанаты несколько раз протестовали против Майкла.