  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Невилл: Однажды Руни устроил драку на лестнице – по пути от одного охранника к другому
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Невилл: Однажды Руни устроил драку на лестнице – по пути от одного охранника к другому

Англия
(1 голосов)

Уэйн никогда не был тихоней…

Невилл: Однажды Руни устроил драку на лестнице – по пути от одного охранника к другому
Новина українською

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, как оберегали Уэйна Руни в первые годы в команде в рамках The Football Show на Sky Sports. Напомним, сейчас Руни играет за "Дерби" из Чемпионшипа, Уэйн выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год.

Читайте также"Это позор". Невилл – про реакцию Роналду на не политый газон на Месталье в матче Валенсия – Реал

"Руни… К нему приставляли охранников, когда мы шли тусоваться! Иногда что-то шло не по плану, чаще всего я брал за это ответственность на себя. Я люблю Уэйна, он замечательный парень, но в молодости он был непредсказуем".

"Я всегда думал, что он был целью для людей на улице. Другие фанаты обязательно постараются задеть его и вывести из себя. Один раз он остановился на лестнице: охранник передал его другому секьюрити внизу. Руни затеял драку посреди лестницы – по пути от одного охранника к другому".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гари Невилл Уэйн Руни Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...