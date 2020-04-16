Невилл: Однажды Руни устроил драку на лестнице – по пути от одного охранника к другому

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, как оберегали Уэйна Руни в первые годы в команде в рамках The Football Show на Sky Sports. Напомним, сейчас Руни играет за "Дерби" из Чемпионшипа, Уэйн выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год.

"Руни… К нему приставляли охранников, когда мы шли тусоваться! Иногда что-то шло не по плану, чаще всего я брал за это ответственность на себя. Я люблю Уэйна, он замечательный парень, но в молодости он был непредсказуем".