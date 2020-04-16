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Amazon может приобрести права на название стадиона Тоттенхэма за рекордную сумму

Англия
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Американская компания в плюсе даже во время пандемии

Amazon может приобрести права на название стадиона Тоттенхэма за рекордную сумму
Новина українською

Крупнейшая в мире американская компания на рынках платформ электронной коммерции Amazon может стать обладателем прав на название стадиона лондонского "Тоттенхэма".

По информации Daily Mail, среди конкурентов Amazon числится Nike. Президент "шпор" Даниел Леви планирует заключить рекордную сделку на продаже прав: 29 миллионов евро за сезон на срок более 10 лет. Amazon обладает финансовыми возможностями, чтобы соответствовать требованиям Леви, так как стоимость компании достигает € 1,26 триллиона.

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У компании уже налажены связи с "Тоттенхэмом": в течение сезона снимался документальный фильм про клуб. Выступление команды в АПЛ и ЛЧ, а также тот факт, что на арене также проводятся матчи первенства НФЛ, делают сделку более заманчивой, как отмечает источник.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) amazon коронавирус
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