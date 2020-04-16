Клубы АПЛ договорились о встрече. Высока вероятность завершить сезон до 30 июня

Клубы Премьер-лиги встречаются уже в эту пятницу, 17 апреля, и главное решение, которое должны принять представители – определить дату конца сезона 2019/20. Заинтересованные клубы, не имеющие контрактов с игроками, могут остаться ни с чем, если сезон не закончится к 30 июня. Контракты с игроками – главная причина очередного собрания, сообщает SkySports.

Приостановленный с середины марта из-за пандемии коронавируса сезон можно доиграть за пять недель. Как сообщалось ранее, оставшиеся матчи нынешнего сезона планировалось провести в сжатые сроки. Получается, что 92 оставшиеся встречи английской Премьер-лиги пройдут с конца мая до июня. При таком развитии событий каждая команда сыграет не менее двух матчей в неделю, а тренировки должны начаться в начале мая.

Клубы по-прежнему выступают за то, чтобы сделать все возможное, чтобы завершить сезон, а не объявлять его недействительным. При этом вероятность того, что десятки контрактов футболистов прекратят действие до окончания кампании беспокоят многие клубы. Неудивительно, что этот вопрос станет главным в повестке дня.

Опасение вызывает то, что, если сезон не закончится позднее 30 июня, игроки без юридически действующих контрактов, смогут перейти в другие команды. Ничто их остановить не сможет. ФИФА рекомендовало продлить срок действия контрактов до конца сезона, но никаких решений принято не было, это так и остались рекомендации, - пишет журналист SkySports Каве Солхеколь.

Владельцы клубов Премьер-лиги пришли к такому мнению, что европейские команды окажутся истощенными и потеряют многих ключевых игроков. А подписать новых не получится. Встреча также будет посвящена финансовому выживанию, на тот случай если придется отказаться от дальнейшего проведения сезона. К сожалению, сезон все еще может быть отменен в зависимости от решения правительства Объединенного Королевства.

Ожидается, что официальные решения не будут ратифицированы на пятничном собрании клубов АПЛ. Очевидно, что сезон возобновится только тогда, когда правительство сообщит, что это безопасно. Скорее всего, игры пройдут за закрытыми дверями. Если это так, может летом стадионы откроют для болельщиков.

Напомним, что большинству команд Премьер-лиги осталось сыграть девять матчей, в том числе лидеру "Ливерпулю", который имеет преимущество в 25 очков перед "Ман Сити". Для итоговой, фактической победы в АПЛ ему не хватает всего двух туров.

По материалам SkySports