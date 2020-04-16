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Бруну Фернандеш: Футболисты, которых подпишет МЮ, должны быть голодными к трофеям
Мотивированный португалец хочет видеть рядом с собой заряженных партнеров
Недавнее приобретение "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш продолжает отвечать на вопросы болельщиков в рамках рубрики Q&A на официальном сайте "красных дьяволов".
"Мы большой клуб: кто бы не пришел, он обязан обладать менталитетом победителя. Футболисты, которых подпишет "Манчестер Юнайтед", должны быть голодными к трофеям".
"К примеру, могу сказать про себя в таком ключе: я жажду выиграть все титулы – Лигу чемпионов, Кубок, АПЛ. Потенциал команды очень высок, у нас много молодых и качественных исполнителей. Также в раздевалке есть опытные футболисты, которые помогают талантам раскрываться".