Бруну Фернандеш: Футболисты, которых подпишет МЮ, должны быть голодными к трофеям

Недавнее приобретение "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш продолжает отвечать на вопросы болельщиков в рамках рубрики Q&A на официальном сайте "красных дьяволов".

"Мы большой клуб: кто бы не пришел, он обязан обладать менталитетом победителя. Футболисты, которых подпишет "Манчестер Юнайтед", должны быть голодными к трофеям ".

"К примеру, могу сказать про себя в таком ключе: я жажду выиграть все титулы – Лигу чемпионов, Кубок, АПЛ. Потенциал команды очень высок, у нас много молодых и качественных исполнителей. Также в раздевалке есть опытные футболисты, которые помогают талантам раскрываться".