  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бруну Фернандеш: Футболисты, которых подпишет МЮ, должны быть голодными к трофеям
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бруну Фернандеш: Футболисты, которых подпишет МЮ, должны быть голодными к трофеям

Англия
(1 голосов)

Мотивированный португалец хочет видеть рядом с собой заряженных партнеров

Бруну Фернандеш: Футболисты, которых подпишет МЮ, должны быть голодными к трофеям
Новина українською

Недавнее приобретение "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш продолжает отвечать на вопросы болельщиков в рамках рубрики Q&A на официальном сайте "красных дьяволов".

Читайте такжеБруну Фернандеш: Все ждут от Погба того же, что от Месси и Роналду

"Мы большой клуб: кто бы не пришел, он обязан обладать менталитетом победителя. Футболисты, которых подпишет "Манчестер Юнайтед", должны быть голодными к трофеям".

"К примеру, могу сказать про себя в таком ключе: я жажду выиграть все титулы – Лигу чемпионов, Кубок, АПЛ. Потенциал команды очень высок, у нас много молодых и качественных исполнителей. Также в раздевалке есть опытные футболисты, которые помогают талантам раскрываться".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...