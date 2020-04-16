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Арсенал подписал 5 -летний контракт с защитником ПСЖ

Англия
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Курзава переедет в Англию

Арсенал подписал 5 -летний контракт с защитником ПСЖ
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Лондонский "Арсенал" согласовал контракт на пять лет с защитником "Пари Сен-Жермен" Лейвином Курзава. Об этом пишет France Football.

Контракт футболиста с "ПСЖ" истекает 30 июня 2020 года, поэтому он может перейти в другой клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Барселона" и "Ювентус".

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В статье: Арсенал (Лондон) Лейвин Курзава ПСЖ
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