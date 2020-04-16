  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси будет доставлять еду пострадавшим от коронавируса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси будет доставлять еду пострадавшим от коронавируса

Англия
(1 голосов)

Клуб будет поставлять по 13 тысяч обедов шесть недель

Челси будет доставлять еду пострадавшим от коронавируса
Новина українською

"Челси" начнет поставлять обеды Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) и благотворительным организациям, которые поддерживают пожилых людей и уязвимые группы, сообщает официальный Twitter клуба.

Клуб будет поставлять по 13 тысяч обедов шесть недель.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 101 359 человек. Зафиксирован 136 061 летальный исход от инфекции, вылечились 523 935 человек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Челси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...