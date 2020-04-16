Англия
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Челси будет доставлять еду пострадавшим от коронавируса
Клуб будет поставлять по 13 тысяч обедов шесть недель
"Челси" начнет поставлять обеды Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) и благотворительным организациям, которые поддерживают пожилых людей и уязвимые группы, сообщает официальный Twitter клуба.
Клуб будет поставлять по 13 тысяч обедов шесть недель.
По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 101 359 человек. Зафиксирован 136 061 летальный исход от инфекции, вылечились 523 935 человек.
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