Челси будет доставлять еду пострадавшим от коронавируса

"Челси" начнет поставлять обеды Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) и благотворительным организациям, которые поддерживают пожилых людей и уязвимые группы, сообщает официальный Twitter клуба.

Клуб будет поставлять по 13 тысяч обедов шесть недель.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 101 359 человек. Зафиксирован 136 061 летальный исход от инфекции, вылечились 523 935 человек.