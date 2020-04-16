Погба рассказал, почему ушел с МЮ

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал почему ушел из клуба в 2012 году.

"Дело было в недостатке доверия между мной и Алексом Фергюсоном. Матч против "Блэкберна" стал последней каплей. На поле не было ни одного полузащитника, в центре поля играли Пак Чжи Сун и Рафаэл, а я не вышел на поле. Мы проиграли.

Фергюсон сказал мне разминаться, я думал, что выйду, но он меня не выпустил. Это разбило мне сердце. Потом я сказал Патрису Эвра, что уйду, но это было непросто.

Я перешел в "Ювентус", не имея гарантированного места в стартовом составе. Я хотел показать, что готов играть в основе", — сказал Погба.