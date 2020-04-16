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Ривалдо: В Англии я мог играть только за один клуб - Манчестер Юнайтед

Англия
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И даже мотивировал свой выбор

Ривалдо: В Англии я мог играть только за один клуб - Манчестер Юнайтед
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Легендарный форвард "Барселоны" Ривалдо рассказал за какой английский клуб он хотел бы сыграть.

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"Это "Манчестер Юнайтед". В 1999-м году я был на трибунах "Камп Ноу", когда они обыграли "Баварию" на последних минутах. Я понял, что в Англии хотел бы сыграть именно за этот клуб.

В Англии много других хороших команд, но я хотел играть именно в "МЮ". Каждый раз, как я встречался с Фергюсоном, он всегда говорил обо мне лишь хорошие вещи", - заявил Ривалдо.

Напомним, что за свою карьеру Ривалдо защищал цвета "Барселоны", "Депортиво", "Милана", "Олимпиакоса" и ряда бразильских команд.

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В статье: Ривалдо Манчестер Юнайтед
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