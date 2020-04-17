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Два факта о Моуриньо: Жозе спас одноклубника из горящей машины и мог возглавить Ливерпуль еще до Челси

Англия
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История могла сложиться в другом ключе

Два факта о Моуриньо: Жозе спас одноклубника из горящей машины и мог возглавить Ливерпуль еще до Челси
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Издание ESPN в своих "записках инсайдера" привело два интересных факта про Жозе Моуриньо. Оказывается, в 2004 году португалец мог возглавить "Ливерпуль", а не лондонский "Челси". Ассистент специалиста отметил, что у "красных" уже была договоренность с Моуриньо.

Тем не менее, Жорже Мендеш пришел к Жозе с гораздо более выгодным предложением от "Челси" Романа Абрамовича.

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Также источник сообщает, что однажды 23-летний капитан "Комерсиу и Индустрия" Жозе Моуриньо спас жизнь своему товарищу по команде.

Утром перед тренировкой, когда Жозе уже покинул собственный автомобиль и направлялся к полю разминаться, он увидел, что его одноклубник не вышел из своей машины, которая, внезапно, загорелась. К счастью, Моуриньо вовремя сориентировался, бросился к товарищу и помог ему выбраться из пламени.

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В статье: Жозе Моуриньо Челси (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
ESPN

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