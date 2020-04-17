Легенда Лидса и сборной Англии умер от коронавируса

Бывший футболист сборной Англии и "Лидс Юнайтед" Норман Хантер скончался в возрасте 76 лет из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Он оставит огромную пропасть в семье "Лидса", его наследие никогда не будет забыто, и наши мысли с семьёй и друзьями Нормана в это сложное время", — сказано в заявлении.

76-летний Хантер был чемпионом мира 1966 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 1968 года в составе сборной Англии. Хантер дебютировал за "Лидс" в возрасте 18 лет в 1962 году и защищал цвета клуба до 1976 года.