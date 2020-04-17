Коутиньо может оказаться в Эвертоне

Каталонская "Барселона" готова отпустить Филиппе Коутиньо в "Эвертон". Об этом передает Football Insider.

По данным источника, они могут предоставить "ирискам" скидки на полноценную покупку игрока. В подобном случае, сумма сделки может составить 80 миллионов евро.

Наставник "Барселоны" уверял, что в следующем сезоне расчитывает на бразильца. Однако сам Коутиньо хотел бы снова выступать в АПЛ.

В текущем сезоне Филиппе провел 32 матча в "Баварии".