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Коутиньо может оказаться в Эвертоне
Сумма сделки - 80 миллионов
Каталонская "Барселона" готова отпустить Филиппе Коутиньо в "Эвертон". Об этом передает Football Insider.
По данным источника, они могут предоставить "ирискам" скидки на полноценную покупку игрока. В подобном случае, сумма сделки может составить 80 миллионов евро.
Наставник "Барселоны" уверял, что в следующем сезоне расчитывает на бразильца. Однако сам Коутиньо хотел бы снова выступать в АПЛ.
В текущем сезоне Филиппе провел 32 матча в "Баварии".
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Источник:Football Insider
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