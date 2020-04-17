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Коутиньо может оказаться в Эвертоне

Англия
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Сумма сделки - 80 миллионов

Коутиньо может оказаться в Эвертоне
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" готова отпустить Филиппе Коутиньо в "Эвертон". Об этом передает Football Insider.

По данным источника, они могут предоставить "ирискам" скидки на полноценную покупку игрока. В подобном случае, сумма сделки может составить 80 миллионов евро.

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Наставник "Барселоны" уверял, что в следующем сезоне расчитывает на бразильца. Однако сам Коутиньо хотел бы снова выступать в АПЛ.

В текущем сезоне Филиппе провел 32 матча в "Баварии".

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
Football Insider
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