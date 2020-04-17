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Фернандиньо: Сложнейшие оппоненты? Месси, Роналду и Диего Коста
Испанца не каждый ожидал увидеть
Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал о самых сложных соперниках в своей карьере.
"Месси, Роналду, Мбаппе и Неймар. Но также я не могу не вспомнить о Диего Косте. Я сталкивался с ним, когда он был в "Челси". Мне бы хотелось еще раз сыграть против него", - приводит слова бразильца Goal.
Ранее сообщалось, что Коста не уйдет из "Атлетико" до 2021-го, а значит Ферна с ним встретися не очень скоро.
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