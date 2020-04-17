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СМИ: Ливерпуль следит за ключевым игроком Интера
Может получиться серьезный переход
Английский "Ливерпуль" рассматривает вариант подписания Марцело Брозовича. Об этом сообщает Daily Express.
Руководство "красных" расценивает его как возможную замену для Адама Лалланы. У англичанина летом заканчивается контракт и он его продлевать не будет.
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На возможную покупку хорвата придется серьезно потратиться. "Интер" оценивает его в 52 миллиона фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что миланцы также хотят подписать полузащитника "Ливерпуля".
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