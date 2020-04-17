СМИ: Ливерпуль следит за ключевым игроком Интера

Английский "Ливерпуль" рассматривает вариант подписания Марцело Брозовича. Об этом сообщает Daily Express.

Руководство "красных" расценивает его как возможную замену для Адама Лалланы. У англичанина летом заканчивается контракт и он его продлевать не будет.

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На возможную покупку хорвата придется серьезно потратиться. "Интер" оценивает его в 52 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что миланцы также хотят подписать полузащитника "Ливерпуля".