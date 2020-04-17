Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до конца, но конкретных сроков еще нет

Сегодня состоялось собрание клубов АПЛ. На нем разрабатывались планы продолжение текущего сезона, который приостановлен из-за коронавируса.

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Как сообщает ВВС, английские клубы хотят, чтобы текущий сезон был завершен. Однако на данный момент, возможные сроки конца сезона остаются неизвестными.

Ранее в СМИ говорилось, что в планах завершить сезон до середины июля. Это позволит командам взять небольшую паузу перед стартом нового сезона.

Напомним, что на данный момент в АПЛ, с огромным отрывом лидирует "Ливерпуль".