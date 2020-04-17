  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до конца, но конкретных сроков еще нет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до конца, но конкретных сроков еще нет

Англия
(1 голосов)

Особенно сильно этого хочет "Ливерпуль"

Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до конца, но конкретных сроков еще нет
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялось собрание клубов АПЛ. На нем разрабатывались планы продолжение текущего сезона, который приостановлен из-за коронавируса.

Читайте такжеОфициально: АПЛ приостановлена на неопределенный срок

Как сообщает ВВС, английские клубы хотят, чтобы текущий сезон был завершен. Однако на данный момент, возможные сроки конца сезона остаются неизвестными.

Ранее в СМИ говорилось, что в планах завершить сезон до середины июля. Это позволит командам взять небольшую паузу перед стартом нового сезона.

Напомним, что на данный момент в АПЛ, с огромным отрывом лидирует "Ливерпуль".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...