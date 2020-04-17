Англия
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Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до конца, но конкретных сроков еще нет
Особенно сильно этого хочет "Ливерпуль"
Сегодня состоялось собрание клубов АПЛ. На нем разрабатывались планы продолжение текущего сезона, который приостановлен из-за коронавируса.
Как сообщает ВВС, английские клубы хотят, чтобы текущий сезон был завершен. Однако на данный момент, возможные сроки конца сезона остаются неизвестными.
Ранее в СМИ говорилось, что в планах завершить сезон до середины июля. Это позволит командам взять небольшую паузу перед стартом нового сезона.
Напомним, что на данный момент в АПЛ, с огромным отрывом лидирует "Ливерпуль".
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