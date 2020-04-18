Окслейд-Чемберлен объяснил, почему он покинул Арсенал

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен назвал истинную причину, почему в 2017 году ушел из "Арсенала".

Перебравшись из лондонского клуба в "Ливерпуль" три года назад, Окслейд-Чемберлен выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а сейчас находится на пороге чемпионства в Премьер-Лиге. Однако 26-летний англичанин ушел из "Арсенала" вовсе не за трофеями.

"Я бы не сказал, что ушел из "Арсенала", потому что не верил в нашу способность побеждать. Я просто не чувствовал, что смогу играть там, где хочу, вот и все.

Конечно, наша с "Ливерпулем" победа в Лиге Чемпионов стала исполнением мечты и огромным бонусом, но после нее я не почувствовал: "А, я же говорил вам (про "Арсенал")", — цитирует Окслейд-Чемберлена The Independent.