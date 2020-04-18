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Челси ведёт переговоры с игроками о сокращении зарплат

Англия
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Пока что стороны далеки от консенсуса

Челси ведёт переговоры с игроками о сокращении зарплат
Новина українською

"Челси" вступил в переговоры со своими игроками о понижении зарплат минимум на 10 процентов.

Изначально боссы "Челси" надеялись склонить игроков к 30-процентному понижению зарплат. Футболисты хотят помочь своему клубу преодолеть кризис, однако на такие большие жертвы пойти не готовы.

По всей видимости, понижение зарплат составит около 10 процентов. Это позволит лондонскому клубу сэкономить около 8-10 миллионов фунтов, утверждает Daily Mail. Руководство "Челси" пытается договориться с игроками, используя в качестве посредника капитана Сесара Аспиликуэту.

Добавим, что ранее "Челси" принял решение не отправлять своих сотрудников из числа неигрового персонала в принудительный отпуск. Такие работники сохранят 100 процентов своих зарплат.

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В статье: Челси (Лондон)
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