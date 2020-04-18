Оби Микел: Дрогба и Шевченко вместе оставались после тренировок отрабатывать удары

Экс-полузащитник "Челси" Джон Оби Микел рассказал о конкуренции между Шевченко и Дрогба.

"Дрогба всегда любил соревноваться. Чем больше матч или сложнее конкуренция, тем сильнее он хотел проявить себя. Это и произошло, когда приехал Шева, он постарался поднять свой уровень, чтобы доказать – он тут главный.

Но я видел и то, как он пытался помочь Шевченко. После тренировки они оставались вместе отработать удары. Лэмпард тоже. Они всегда поощряли ребят, чтобы они к ним присоединялись", – цитирует Оби Микела The Athletic.