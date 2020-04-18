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Коутиньо намерен вернуться в АПЛ – СМИ

Англия
(1 голосов)

Бразилец больше не нужен "Барселоне"

Коутиньо намерен вернуться в АПЛ – СМИ
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Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо намерен вернуться в АПЛ в следующем сезоне, сообщает журналист Николо Скира.

"Бавария", за которую он выступает на правах аренды, не намерена выкупать игрока. Также не намерена сохранять игрока и "Барселона".

Сообщается, что главными претендентами на игрока являются "Тоттенхэм" и "Челси". Оба лондонских клуба уже контактировали с агентом игрока Киа Джурабчианом.

"Барселона" готова расстаться с игроком за 80 миллионов евро.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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