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Кейн и Хамес не входят в сферу интересов МЮ
"Дьяволы" сосредоточатся на более молодых целях
"Манчестер Юнайтед" определился с трансферными планами на следующее межсезонье.
В сферу интересов клуба не входят нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и полузащитник "Реала" Хамес Родригес, несмотря на предыдущие сообщения в прессе.
При этом "Манчестер Юнайтед" решил сосредоточить свои силы на подписании хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша и вингера "Боруссии" Джейдону Санчо.
Ранее сообщалось, что "Боруссия" не отпустит молодого англичанина дешевле, чем за 110 млн евро.
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