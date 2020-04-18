Кейн и Хамес не входят в сферу интересов МЮ

"Манчестер Юнайтед" определился с трансферными планами на следующее межсезонье.

В сферу интересов клуба не входят нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и полузащитник "Реала" Хамес Родригес, несмотря на предыдущие сообщения в прессе.

При этом "Манчестер Юнайтед" решил сосредоточить свои силы на подписании хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша и вингера "Боруссии" Джейдону Санчо.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" не отпустит молодого англичанина дешевле, чем за 110 млн евро.