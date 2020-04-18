Алиссон восстановился после травмы бедра

Голкипер "Ливерпуля" восстановился после травмы бедра, сообщает Sky Sports.

Бразилец получил повреждение перед игрой с "Челси" (0:2) в 5-м раунде Кубка Англии, после чего пропустил также и важнейший матч с "Атлетико" (2:3) в Лиге Чемпионов, стоивший "красным" вылета из-за ошибки Адриана.

Алиссон вернулся к тренировкам перед тем, как остановили соревнования в АПЛ. Однако к полноценным занятиям сумел вернуться лишь сейчас.

В этом сезоне Алиссон провёл 28 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, пропустив 17 голов и 14 раз удержав свои ворота на замке.