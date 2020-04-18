Роджерс: Перед восстановлением сезона нам будет нужно 3-4 недели на набор формы

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс сообщил, что ему потребуется три-четыре недели, чтобы привести своих игроков в оптимальную форму для возобновления сезона.

По информации The Telegraph, в пятницу клубам Премьер-Лиги было сказано готовиться к возобновлению матчей на неделе, стартующей 8 июня. Если этот прогноз верен, тогда уже в середине мая команды должны будут приступить к занятиям на своих базах. Сразу взять и начать играть матчи футболисты не готовы, уверяет Роджерс.