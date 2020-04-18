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Роджерс: Перед восстановлением сезона нам будет нужно 3-4 недели на набор формы

Англия
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Тренер "лис" рассказал о функциональной готовности подопечных

Роджерс: Перед восстановлением сезона нам будет нужно 3-4 недели на набор формы
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Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс сообщил, что ему потребуется три-четыре недели, чтобы привести своих игроков в оптимальную форму для возобновления сезона.

По информации The Telegraph, в пятницу клубам Премьер-Лиги было сказано готовиться к возобновлению матчей на неделе, стартующей 8 июня. Если этот прогноз верен, тогда уже в середине мая команды должны будут приступить к занятиям на своих базах. Сразу взять и начать играть матчи футболисты не готовы, уверяет Роджерс.

"Думаю, современный футболист умеет оценивать свою физическую форму и знает, как ее поддерживать. У меня великолепные помощники, поэтому тренеры по физической подготовке и медицинский департамент работают сообща, составляя программу для каждого игрока. Мы регулярно созваниваемся, и все они очень мотивированы.

Парни делают все, что только возможно в домашних условиях, но мы должны быть готовы, когда сезон возобновится. У них есть фундамент, но игровая форма — это другое. Надеюсь, мы вернемся на базу и восстановим свою форму. Речь идет о трех-четырех неделях, прежде чем мы сможем сыграть первый матч", — сообщил Роджерс Sky Sports.

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В статье: Брендан Роджерс Лестер Сити
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