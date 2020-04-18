  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гари Невилл: Роналду не забивал в каждом матче за МЮ, не стоит ждать этого и от Рашфорда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гари Невилл: Роналду не забивал в каждом матче за МЮ, не стоит ждать этого и от Рашфорда

Англия
(1 голосов)

Англичанин поделился мыслями насчет своего соотечественника

Гари Невилл: Роналду не забивал в каждом матче за МЮ, не стоит ждать этого и от Рашфорда
Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался насчет игры нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рашфорда.

"Маркус Рашфорд все еще молодой игрок, который продолжает расти, ему нужно продолжать в том же духе.

В "Манчестер Юнайдет" верят в него и должны верить, ведь он невероятный талант. Когда ты еще так молод… Алан Ширер не забивал в каждом матче, когда пробился в состав "Саутгемптона". Все просто.

Когда Криштиану Роналду только приехал в "МЮ", ему тоже это не удавалось. И ждать этого от Рашфорда тоже не стоит", – рассказал Гари Невилл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Гари Невилл Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...