Гари Невилл: Роналду не забивал в каждом матче за МЮ, не стоит ждать этого и от Рашфорда

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался насчет игры нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рашфорда.

"Маркус Рашфорд все еще молодой игрок, который продолжает расти, ему нужно продолжать в том же духе.

В "Манчестер Юнайдет" верят в него и должны верить, ведь он невероятный талант. Когда ты еще так молод… Алан Ширер не забивал в каждом матче, когда пробился в состав "Саутгемптона". Все просто.

Когда Криштиану Роналду только приехал в "МЮ", ему тоже это не удавалось. И ждать этого от Рашфорда тоже не стоит", – рассказал Гари Невилл.