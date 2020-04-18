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Бывший посредник Арсенала: Мы договорились и с Лестером, и с Варди... Но Джейми в итоге отказал
Дик Лоу рассказал, почему сорвался трансфер Варди в 2016-м году
Бывший посредник по трансферам лондонского "Арсенала" Дик Лоу вспомнил переговоры по переходу нападающего "Лестера" Джейми Варди в стан "канониров" в 2016 году.
"Мы договорились с "Лестером", договорились с игроком. Он поехал навестить свою жену Ребекку, затем сел на диван перед Арсеном Венгером... и пошел на попятную.
Когда он уже был на пути в Лестер, он позвонил и сказал, что ему нужно обдумать решение до утра. Когда ты такое слышишь, ты понимаешь, что это плохая новость", – рассказал Дик Лоу.
Варди так и не перешел в лондонский клуб. В текущем сезоне АПЛ английский форвард принял участие в 26 матчах, в которых забил 19 голов.