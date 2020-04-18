Бывший посредник Арсенала: Мы договорились и с Лестером, и с Варди... Но Джейми в итоге отказал

Бывший посредник по трансферам лондонского "Арсенала" Дик Лоу вспомнил переговоры по переходу нападающего "Лестера" Джейми Варди в стан "канониров" в 2016 году.

"Мы договорились с "Лестером", договорились с игроком. Он поехал навестить свою жену Ребекку, затем сел на диван перед Арсеном Венгером... и пошел на попятную.

Когда он уже был на пути в Лестер, он позвонил и сказал, что ему нужно обдумать решение до утра. Когда ты такое слышишь, ты понимаешь, что это плохая новость", – рассказал Дик Лоу.