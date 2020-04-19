В АПЛ задумываются об использовании искусственного шума на стадионах

Готовясь к возобновлению сезона без зрителей, клубы Премьер-Лиги задумались о создании искусственного шума на стадионах.

В минувшую пятницу 20 клубов высшего английского дивизиона продолжили диалог о возобновлении сезона 2019/20, предварительно договорившись вернуться на тренировочные базы в мае и начать играть матчи в июне. Однако даже в случае возобновления сезона нет никаких шансов, что зрители будут допущены на стадион.

"Внутри клуба мы уже начали думать о том, как нам приукрасить пустой стадион. Может ли стадион выглядеть лучше, чем пустые синие сидения? Можем ли мы включить искусственный шум на стадионе? Хотят ли этого сидящие дома болельщики и бродкастеры?

Лично я бы предпочел закрыть сидения. Мы могли бы использовать это пространство в благих целях — например, чтобы отблагодарить медиков. Все мы очень быстро адаптируемся к обстоятельствам, и в этом настоящий триумф для человечества, поэтому я полагаю, мы привыкнем и играть без зрителей.

Это будет странно, и футбол будет не совсем таким, каким мы знаем его, но если это единственный способ, мы должны подчиниться", — сообщил исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер The Times.