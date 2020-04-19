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Давид Сильва: С каждым годом тренерская карьера кажется мне все интереснее
Сильва не исключает, что может стать тренером
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва признался, что задумывается о тренерской работе.
"Не сразу, но с течением времени тренерская работа становится все интереснее для меня. Возможно, когда я закончу играть, я почувствую, что хочу стать тренером. Пока я не знаю — я все еще надеюсь отыграть несколько лет.
Вернуться на Этихад в качестве тренера? Да, такое возможно. Время покажет", — цитирует Сильву CityTV.
Напомним, Давид Сильва покинет "Манчестер Сити" этим летом после 10 лет в клубе.
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