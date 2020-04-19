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Челси может купить форварда Фрайбурга

Англия
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Лука Вальдшмидт может перебраться в АПЛ

Челси может купить форварда Фрайбурга
Новина українською

"Челси" заинтересован в приобретении нападающего "Фрайбурга" Луки Вальдшмидта.

Вальдшмидт обратил на себя внимание широкой аудитории прошлым летом, когда на молодежном Чемпионате Европы в Италии забил семь голов в четырех матчах за сборную Германии U-21.

Именно тогда глаз на Вальдшмидта и положил Фрэнк Лэмпард. Главный тренер "синих" внимательно отслеживал прогресс Луки с течением сезона и теперь готов начать переговоры со "Фрайбургом" об условиях трансфера, утверждает The Sun.

Вообще, Лэмпард хочет приобрести сразу двух нападающих грядущим летом, планируя избавиться от Миши Батшуайи и ожидая, что Оливье Жиру покинет "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.

Трансфер 23-летнего немца, забившего пять голов при девяти выходах в старте в этом сезоне Бундеслиги, оценивается в 20 миллионов фунтов.

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В статье: Челси (Лондон) Фрайбург Джан-Лука Вальдшмидт
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