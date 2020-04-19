Руни: У Ливерпуля лучшая атака в мире на данный момент

Экс-форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, ныне выступающий за "Дерби", поделился мнением о линии нападения "Ливерпуля".

"Завершение атак зачастую зависит от слаженной работы впереди, и атакующее трио "Ливерпуля" идеальный тому пример. Салах и Садьо Мане обеспечивают глубину, вынуждая соперника отступать к своей штрафной.

Это позволяет Фирмино спускаться вниз за мячом, центральные защитники расслабляются – и вдруг двое других игроков на невероятной скорости смещаются по диагонали и атакуют зону. Это напоминает мне, как играла "Рома", когда Тотти исполнял роль "десятки", а в штрафную врывались два быстрых вингера.

Мне больно это признавать, но "Ливерпуль" обладает лучшей атакой в мире в настоящий момент", – написал Руни в The Times.