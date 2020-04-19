Гюндоган – о форварде Вулвз Рауле Хименесе: Он напоминает мне Левандовски, могу представить его в Сити

Полузащитник "Манчестер Сити" прокомментировал игру форварда "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса.

"Я думаю, что у него есть все, что необходимо форварду топ-класса. Он мобилен как для нападающего, но при это у него есть физическая мощь и техническая оснащенность. Я могу представить его в нашей команде.

Возможно, он еще не на том уровне, но он немного напоминает мне Левандовски. У Хименеса большой потенциал. Сложно предсказывать, однако я думаю, что он мог бы заиграть в любой команде в топ-6 АПЛ", – цитирует Гюндогана ESPN.