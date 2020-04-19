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Арсенал сделал запрос по Родриго

Англия
(1 голосов)

"Канониры" вынуждены искать нового форварда

Арсенал сделал запрос по Родриго
Новина українською

Опасаясь за будущее двух своих основных нападающих, "Арсенал" сделал запрос насчет Родриго Морено из "Валенсии".

В данный момент капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту и не хочет подписывать новый, что делает его продажу грядущим летом очень вероятной. Под большим вопросом находится и будущее Александра Лякасетта. Переговоры с партнером Обамеянга по нападению насчет продления сотрудничества тоже находятся в тупике.

В сложившейся ситуации "Арсенал" вынужден задумываться о приглашении нападающего в ближайшее трансферное окно, и внимание "канониров" привлек Родриго.

Контракт Родриго с "Валенсией" подразумевает отступные в 110 миллионов фунтов, однако "летучие мыши" находятся в крайне затруднительном финансовом положении и готовы довольствоваться компенсацией в 45-50 млн. фунтов плюс бонусы.

На счету Родриго 5 голов и 11 результативных передач за 28 матчей.

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В статье: Арсенал (Лондон) Валенсия (Испания) Родриго
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