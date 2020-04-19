Арсенал сделал запрос по Родриго

Опасаясь за будущее двух своих основных нападающих, "Арсенал" сделал запрос насчет Родриго Морено из "Валенсии".

В данный момент капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту и не хочет подписывать новый, что делает его продажу грядущим летом очень вероятной. Под большим вопросом находится и будущее Александра Лякасетта. Переговоры с партнером Обамеянга по нападению насчет продления сотрудничества тоже находятся в тупике.

В сложившейся ситуации "Арсенал" вынужден задумываться о приглашении нападающего в ближайшее трансферное окно, и внимание "канониров" привлек Родриго.

Контракт Родриго с "Валенсией" подразумевает отступные в 110 миллионов фунтов, однако "летучие мыши" находятся в крайне затруднительном финансовом положении и готовы довольствоваться компенсацией в 45-50 млн. фунтов плюс бонусы.

На счету Родриго 5 голов и 11 результативных передач за 28 матчей.