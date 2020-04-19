Мэддисон счастлив в Лестере и не планирует менять клуб

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон дал понять, что будет счастлив остаться на "Кинг Пауэр" на следующий сезон.

"Если оглянуться на четыре года назад, то я выступал за "Абердин" на правах аренды из "Норвича", а теперь я играют в Премьер-Лиге каждую неделю, и это все, чего я всегда желал.

Эти два года пронеслись стремительно, и я наслаждался каждой их секундой. "Лестер" — мой дом. Я обожаю быть здесь. Я люблю этих парней, я люблю этих фанатов, у нас отличный тренер, и я очень, очень счастлив", — сообщил Мэддисон LCFC TV.