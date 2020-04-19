  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мэддисон счастлив в Лестере и не планирует менять клуб
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мэддисон счастлив в Лестере и не планирует менять клуб

Англия
(1 голосов)

Джеймс является одной из основных целей МЮ на лето

Мэддисон счастлив в Лестере и не планирует менять клуб
Новина українською

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон дал понять, что будет счастлив остаться на "Кинг Пауэр" на следующий сезон.

"Если оглянуться на четыре года назад, то я выступал за "Абердин" на правах аренды из "Норвича", а теперь я играют в Премьер-Лиге каждую неделю, и это все, чего я всегда желал.

Эти два года пронеслись стремительно, и я наслаждался каждой их секундой. "Лестер" — мой дом. Я обожаю быть здесь. Я люблю этих парней, я люблю этих фанатов, у нас отличный тренер, и я очень, очень счастлив", — сообщил Мэддисон LCFC TV.

Мэддисон считается одной из основных целей "Манчестер Юнайтед" на лето.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лестер Сити Джеймс Мэддисон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...