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Мэддисон счастлив в Лестере и не планирует менять клуб
Джеймс является одной из основных целей МЮ на лето
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон дал понять, что будет счастлив остаться на "Кинг Пауэр" на следующий сезон.
"Если оглянуться на четыре года назад, то я выступал за "Абердин" на правах аренды из "Норвича", а теперь я играют в Премьер-Лиге каждую неделю, и это все, чего я всегда желал.
Эти два года пронеслись стремительно, и я наслаждался каждой их секундой. "Лестер" — мой дом. Я обожаю быть здесь. Я люблю этих парней, я люблю этих фанатов, у нас отличный тренер, и я очень, очень счастлив", — сообщил Мэддисон LCFC TV.
Мэддисон считается одной из основных целей "Манчестер Юнайтед" на лето.