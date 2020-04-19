Деян Ловрен: Ливерпуль остался голодным до побед. Аппетит приходит во время еды

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен поделился мыслями насчет уровня и состояния "красных".

"Ядро команды не изменилось, и тренер тот же – он с первого дня проделывает отличную работу. Он показал всем, что обладает необходимыми навыками и умениями, что знает, как работать с командой и в плохие, и в хорошие дни.

Мы не прекращали работу, это самое главное. Мы оставались голодными до побед. Он передал это нам. Мы всегда голодны и останемся голодными.

Аппетит приходит во время еды. Вот что нас подталкивает: мы хотим показать всем, на что мы способны. Важно, что в нашем составе есть сочетание молодых игроков, футболистов среднего возраста и ветеранов. Думаю, у нас отличный баланс.

Мы привыкли к большим финалам и большим матчам, мы знаем, как играть в таких встречах. Даже уступая 0:1, мы понимаем, что нужно делать.

Если нам удастся сохранить ведущих игроков и ядро команды еще на много лет, то будем становиться только лучше", – рассказал Деян Ловрен.