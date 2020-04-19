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Челси снизит зарплаты игрокам на 10%. Лэмпард согласился на 25%

Англия
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"Челси" - первая команда АПЛ, которая снизила зарплаты в связи с коронавирусом

Челси снизит зарплаты игрокам на 10%. Лэмпард согласился на 25%
Новина українською

The Sun сообщает, что "Челси" договорился с футболистами и тренерами о снижении зароботной платы на период пандемии коронавируса.

По информации источника, капитан "аристократов" Сесар Аспиликуэта поднял этот вопрос среди игроков и они согласились. В итоге, на 4 месяца зарплата футболистов будет снижена на 10%. Главный тренер же "синих" Фрэнк Лэмпард пошел на сокращение запрплаты на 25%.

Данное решение в "Челси" вступит с начала мая.

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В статье: Сесар Аспиликуэта Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) коронавирус
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Источник:
The Sun
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