Челси снизит зарплаты игрокам на 10%. Лэмпард согласился на 25%

The Sun сообщает, что "Челси" договорился с футболистами и тренерами о снижении зароботной платы на период пандемии коронавируса.

По информации источника, капитан "аристократов" Сесар Аспиликуэта поднял этот вопрос среди игроков и они согласились. В итоге, на 4 месяца зарплата футболистов будет снижена на 10%. Главный тренер же "синих" Фрэнк Лэмпард пошел на сокращение запрплаты на 25%.