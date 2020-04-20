  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. 5-летний фанат Лидса написал письмо Брайтону: он хочет выкупить любимого игрока из аренды за 15 фунтов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

5-летний фанат Лидса написал письмо Брайтону: он хочет выкупить любимого игрока из аренды за 15 фунтов

Англия
(1 голосов)

Главное не сумма, а желание

5-летний фанат Лидса написал письмо Брайтону: он хочет выкупить любимого игрока из аренды за 15 фунтов
Новина українською

Пятилетний фанат "Лидса" Дэниел Отен попросил "Брайтон" оставить в его любимой команде защитника Бена Уайта. Письмо юного болельщика опубликовано на странице "чаек" в Твиттере.

Отен отметил, что 22-летний игрок, который выступает за "Лидс" на правах аренды, стал его любимым футболистом. Дэниел добавил, что готов потратить все свои сбережения (£15,07), чтобы помочь своей команде выкупить Уайта.

"Уважаемый президент, мне 5 лет, я болею за "Лидс". Я пишу это письмо, чтобы рассказать о вашем игроке, который выступает в аренде в моем клубе. Это мой любимый футболист, его зовут Бен Уайт. Можем ли мы его выкупить в конце сезона? Я подсчитал все деньги в моей копилке, у меня есть 15,07 фунтов, если это поможет".

В "Брайтоне" ответили мальчишке: главный тренер команды и технический директор вежливо отказали, ведь рассчитывают на Уайта в следующем сезоне. Также они отметили, что Отен хорошо разбирается в молодых футболистах и предположили, что в будущем он сможет стать отличным скаутом.

Читайте такжеВ Англии нашли причину неудачам Ливерпуля: начало действовать проклятие 10-летнего фаната МЮ

Уайта арендовали прошлым летом до конца этого сезона. В "Лидсе" он мгновенно стал игроком основы (37 матчей, 2 голевые передачи). Сам Бен уже попытался связаться с семьей мальчика, а официальный аккаунт "Лидса" ретвитнул пост.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Лидс Юнайтед Бен Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...