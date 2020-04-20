5-летний фанат Лидса написал письмо Брайтону: он хочет выкупить любимого игрока из аренды за 15 фунтов

Пятилетний фанат "Лидса" Дэниел Отен попросил "Брайтон" оставить в его любимой команде защитника Бена Уайта. Письмо юного болельщика опубликовано на странице "чаек" в Твиттере.

???? Thanks to young @LUFC fan Daniel who recently wrote to us regarding @ben6white. ????



We've replied accordingly ????#BHAFC ????⚪️ pic.twitter.com/lFpxMQWo1w — Brighton & Hove Albion (at ????) (@OfficialBHAFC) April 18, 2020

Отен отметил, что 22-летний игрок, который выступает за "Лидс" на правах аренды, стал его любимым футболистом. Дэниел добавил, что готов потратить все свои сбережения (£15,07), чтобы помочь своей команде выкупить Уайта.

"Уважаемый президент, мне 5 лет, я болею за "Лидс". Я пишу это письмо, чтобы рассказать о вашем игроке, который выступает в аренде в моем клубе. Это мой любимый футболист, его зовут Бен Уайт. Можем ли мы его выкупить в конце сезона? Я подсчитал все деньги в моей копилке, у меня есть 15,07 фунтов, если это поможет".

В "Брайтоне" ответили мальчишке: главный тренер команды и технический директор вежливо отказали, ведь рассчитывают на Уайта в следующем сезоне. Также они отметили, что Отен хорошо разбирается в молодых футболистах и предположили, что в будущем он сможет стать отличным скаутом.

Уайта арендовали прошлым летом до конца этого сезона. В "Лидсе" он мгновенно стал игроком основы (37 матчей, 2 голевые передачи). Сам Бен уже попытался связаться с семьей мальчика, а официальный аккаунт "Лидса" ретвитнул пост.