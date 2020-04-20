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Научится стрелять и изучит теорию по ядерной подготовке: Сон прибыл в учебный лагерь морской пехоты

Англия
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"Здравствуй небо в облаках"

Научится стрелять и изучит теорию по ядерной подготовке: Сон прибыл в учебный лагерь морской пехоты
Новина українською

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хин Мин приступил к прохождению трехнедельной военной службы в южнокорейской армии. Футболист "шпор" уже прибыл в учебный лагерь морской пехоты на острове Чеджудо, который находится на юге страны. Об этом свидетельствует короткое видео и фотография (Сон – в зеленой толстовке).

Все мужчины из Южной Кореи, которые пригодны в службе к армии, обязаны отслужить 2 года. 27-летний Сон получил освобождение после того, как в составе национальной сборной выиграл Азиатские игры в 2018 году.

Научится стрелять и изучит теорию по ядерной подготовке: Сон прибыл в учебный лагерь морской пехоты - изображение 1

Кореец пройдет лишь базовую подготовку для военных – он научиться стрелять, а также изучит принципы действия слезоточивого газа, как сообщает Mirror. Также футболист пройдет теорию по химической, биологической, радиологической и ядерной военной подготовке.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин карантин
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Источник:
Mirror

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