Научится стрелять и изучит теорию по ядерной подготовке: Сон прибыл в учебный лагерь морской пехоты

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хин Мин приступил к прохождению трехнедельной военной службы в южнокорейской армии. Футболист "шпор" уже прибыл в учебный лагерь морской пехоты на острове Чеджудо, который находится на юге страны. Об этом свидетельствует короткое видео и фотография (Сон – в зеленой толстовке).

Все мужчины из Южной Кореи, которые пригодны в службе к армии, обязаны отслужить 2 года. 27-летний Сон получил освобождение после того, как в составе национальной сборной выиграл Азиатские игры в 2018 году.

Кореец пройдет лишь базовую подготовку для военных – он научиться стрелять, а также изучит принципы действия слезоточивого газа, как сообщает Mirror. Также футболист пройдет теорию по химической, биологической, радиологической и ядерной военной подготовке.