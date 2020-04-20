Защитник Ливерпуля прервал проход сына подкатом и потребовал проверить эпизод с помощью VAR

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен проверил оборонительные навыки во время карантина… на собственном сыне. На видео, которым хорват поделился в своем Instagram, мальчишка бежит к снаряду, но рейд прерывает его отец в эффектном подкате.

"Проверка VAR на предмет желтой карточки – за нырок".

Деян Ловрен перешел в "Ливерпуль" летом 2014 года из "Саутгемптона" за 25 миллионов евро. Контракт игрока с "красными" рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне 30-летний хорват сыграл в 9 матчах АПЛ (1 результативная передача и 1 желтая карточка).