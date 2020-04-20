Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Ливерпуля прервал проход сына подкатом и потребовал проверить эпизод с помощью VAR
Ловрен обладает хорошим чувством юмора
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен проверил оборонительные навыки во время карантина… на собственном сыне. На видео, которым хорват поделился в своем Instagram, мальчишка бежит к снаряду, но рейд прерывает его отец в эффектном подкате.
"Проверка VAR на предмет желтой карточки – за нырок".
Деян Ловрен перешел в "Ливерпуль" летом 2014 года из "Саутгемптона" за 25 миллионов евро. Контракт игрока с "красными" рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне 30-летний хорват сыграл в 9 матчах АПЛ (1 результативная передача и 1 желтая карточка).
Новости по теме
- 19:35 Зарубежные Ровно 4 года назад Ливерпуль совершил невероятный камбэк, трижды за полчаса забив Боруссии
- 18:49 Зарубежные Деян Ловрен: Ливерпуль остался голодным до побед. Аппетит приходит во время еды
- 23:07 Зарубежные Свободное падение будущего чемпиона. Уотфорд - Ливерпуль 3:0. Видео голов и обзор матча