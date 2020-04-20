Форвард Вулверхэмптона может перейти в Манчестер Сити

Рауль Хименес может летом сменить клуб. Как пишет ESPN, форвард "Вулверхэмптона" попал в сферу интересов "Манчестер Сити". "Горожане" начали искать нового форварда в связи со слухами об уходе Серхио Агуэро в мадридский "Атлетико", а также из-за возможной продажи Габриэля Жезуса.

Напомним, что "Вулверхэмптон" отдал "Бенфике" прошлым летом за Хименеса 38 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету мексиканца 13 голов и 6 результативных передач в 29 матчах АПЛ.