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Форвард Вулверхэмптона может перейти в Манчестер Сити
Гвардиола заинтересован в подписании Хименеса
Рауль Хименес может летом сменить клуб. Как пишет ESPN, форвард "Вулверхэмптона" попал в сферу интересов "Манчестер Сити". "Горожане" начали искать нового форварда в связи со слухами об уходе Серхио Агуэро в мадридский "Атлетико", а также из-за возможной продажи Габриэля Жезуса.
Напомним, что "Вулверхэмптон" отдал "Бенфике" прошлым летом за Хименеса 38 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету мексиканца 13 голов и 6 результативных передач в 29 матчах АПЛ.
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