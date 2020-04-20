Кристал Пэлас интересуется Батшуайи

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. По информации Daily Express. 26-летним бельгийцем интересуется "Кристал Пэлас", который уже арендовал игрока в прошлом сезоне у "аристократов".

Сообщается, что "орлы" готовы отдать за Батшуайи 22 миллиона фунтов.

В текущем сезоне на счету бельгийца 1 гол и 2 результативные передачи в 15 матчах АПЛ.