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Кристал Пэлас интересуется Батшуайи
Миши может сменить клубную прописку
Нападающий "Челси" Миши Батшуайи намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. По информации Daily Express. 26-летним бельгийцем интересуется "Кристал Пэлас", который уже арендовал игрока в прошлом сезоне у "аристократов".
Сообщается, что "орлы" готовы отдать за Батшуайи 22 миллиона фунтов.
В текущем сезоне на счету бельгийца 1 гол и 2 результативные передачи в 15 матчах АПЛ.
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