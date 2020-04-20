Англия
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СМИ: МЮ отказался от покупки Кейна из-за его стоимости
В тяжелые времена никто не будет тратиться
"Манчестер Юнайтед" долгое время считался главным претендентом на подписания Гарри Кейна. Однако переходу не дано свершиться.
Как сообщает The Guardian, руководство клуба не сможет подписать футболиста из-за его стоимости. Этим летом они не будут готовы потратить 150 миллионов евро.
Даное развитие событий очень устраивает и "Тоттенхэм". Они не хотели продавать своего лидера одному из конкурентов. Их приоритет - трансфер форварда за пределы Англии.
Ранее, интерес к Кейну также приписывали "Ювентусу" и "Реалу".
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