СМИ: МЮ отказался от покупки Кейна из-за его стоимости

"Манчестер Юнайтед" долгое время считался главным претендентом на подписания Гарри Кейна. Однако переходу не дано свершиться.

Как сообщает The Guardian, руководство клуба не сможет подписать футболиста из-за его стоимости. Этим летом они не будут готовы потратить 150 миллионов евро.

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Даное развитие событий очень устраивает и "Тоттенхэм". Они не хотели продавать своего лидера одному из конкурентов. Их приоритет - трансфер форварда за пределы Англии.

Ранее, интерес к Кейну также приписывали "Ювентусу" и "Реалу".