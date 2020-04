Официально: Игроки Арсенала согласились на снижение зарплаты

В условиях коронавирусного кризиса, все сотрудники лондонского "Арсенала" пошли на снижение зарплат. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты и тренера команды согласились снизить зарплату на 12,5 процентов. В случае успешного завершение сезона (скорее всего, речь идет о попадании в ЛЧ) все убытки будут возмещены.

We are pleased to announce that we have reached a voluntary agreement with our first-team players, head coach and core coaching staff to help support the club at this critical time.