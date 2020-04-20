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Официально: Игроки Арсенала согласились на снижение зарплаты

Англия
(1 голосов)

На 12,5 процентов

Официально: Игроки Арсенала согласились на снижение зарплаты
UA-Футбол
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В условиях коронавирусного кризиса, все сотрудники лондонского "Арсенала" пошли на снижение зарплат. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Футболисты и тренера команды согласились снизить зарплату на 12,5 процентов. В случае успешного завершение сезона (скорее всего, речь идет о попадании в ЛЧ) все убытки будут возмещены.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" согласовал контракт с французским защитником.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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