Англия
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СМИ: Два английских гранда заинтересованы в подписании Дембеле
Слишком рискованная сделка
Сразу два английских клуба хотят подписать Усмана Дембеле. Об этом передает AS.
В трансфере футболиста заинтересованны "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Представители двух команд детально изучают ситуацию вокруг травм футболиста, чтобы обезопасить себя от некачественной покупки.
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Ранее сообщалось, что каталонцы попытаются удержать француза.
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