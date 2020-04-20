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СМИ: Два английских гранда заинтересованы в подписании Дембеле

Англия
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Слишком рискованная сделка

СМИ: Два английских гранда заинтересованы в подписании Дембеле
UA-Футбол
Новина українською

Сразу два английских клуба хотят подписать Усмана Дембеле. Об этом передает AS.

В трансфере футболиста заинтересованны "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Представители двух команд детально изучают ситуацию вокруг травм футболиста, чтобы обезопасить себя от некачественной покупки.

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Ранее сообщалось, что каталонцы попытаются удержать француза.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Усман Дембеле
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