Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рашфорд: Я стал сильнее под руководством Моуриньо
Англичанин вспомнил старые времена
Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд рассказал о своей работе под руководством Жозе Моуриньо.
"Это было непросто, но когда, спустя время, вы вспоминаете эти моменты, то становитесь более устойчивыми. Как футболист я очень сильно улучшился, во многом благодаря Моуриньо.
У нас были и взлеты, и падения. Это был непростой период, но благодаря нему я стал прибавлять", - приводит слова англичанина Sky Sports.
Ранее сообщалось, что во время работы в "МЮ", португальский наставник мог отправиться на родину.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...