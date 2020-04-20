Рашфорд: Я стал сильнее под руководством Моуриньо

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд рассказал о своей работе под руководством Жозе Моуриньо.

"Это было непросто, но когда, спустя время, вы вспоминаете эти моменты, то становитесь более устойчивыми. Как футболист я очень сильно улучшился, во многом благодаря Моуриньо.

У нас были и взлеты, и падения. Это был непростой период, но благодаря нему я стал прибавлять", - приводит слова англичанина Sky Sports.

Ранее сообщалось, что во время работы в "МЮ", португальский наставник мог отправиться на родину.